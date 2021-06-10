Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн

Объем экспорта лекарственных растений из Ирана в этом году достиг $500 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил директор плана министерства сельскохозяйственного развития Ирана по лекарственным травам Хоссейн Зейнали.

По его словам, общая площадь лекарственных растений в Иране составляет 250 тыс. га, из которых собрано 400 тыс. тонн лекарственных растений.

Он добавил, что основными экспортируемыми лекарственными растениями в основном являются шафран, сушеная дамасская роза, розовая вода которые поступали на рынки Афганистана, Испании, Гонконга, Нидерландов и других стран.

До сих пор в Иране было идентифицировано около 8425 видов растений, в общей сложности в стране существует около 2300 видов лекарственных растений.