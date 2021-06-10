Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн
Объем экспорта лекарственных растений из Ирана в этом году достиг $500 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил директор плана министерства сельскохозяйственного развития Ирана по лекарственным травам Хоссейн Зейнали.
По его словам, общая площадь лекарственных растений в Иране составляет 250 тыс. га, из которых собрано 400 тыс. тонн лекарственных растений.
Он добавил, что основными экспортируемыми лекарственными растениями в основном являются шафран, сушеная дамасская роза, розовая вода которые поступали на рынки Афганистана, Испании, Гонконга, Нидерландов и других стран.
До сих пор в Иране было идентифицировано около 8425 видов растений, в общей сложности в стране существует около 2300 видов лекарственных растений.
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