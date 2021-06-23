Началась добыча нефти из гигантского нефтяного месторождения Асмари в Иране

Иранская оффшорная нефтяная компания (IOOC) объявила о начале добычи из гигантского нефтяного месторождения Асмари на южном месторождении Абузар, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По словам руководителя департамента нефтяной инженерии IOOC Джавада Ростами, упомянутый успех достигнут впервые в истории разработки месторождения.

«С учетом планирования, сделанного в последние несколько месяцев для разработки верхнего слоя Асмари месторождения Абузар, в этом пласте была пробурена новая скважина под названием A14-4H, и после завершения скважины и ее ввода в эксплуатацию добыча нефти из этого пласта реализована впервые в истории разработки этого месторождения», - сказал Ростами.

Чиновник отметил, что на основе предыдущих исследований и оценки результатов добычи из новой скважины, в настоящее время разрабатываются планы по бурению дополнительных скважин для дальнейшей разработки этого пласта, и прогнозируется, что при бурении пяти-восьми новых скважин из этого резервуара можно будет добыть от 6000 до 10 000 баррелей нефти.

Абузар расположен в 76 км к юго-западу от острова Харг в Персидском заливе. Его добыча, которая сейчас составляет примерно 200 000 баррелей в день, после переработки направляется по трубопроводу на остров для экспорта.

На данный момент на месторождении Абузар пробурено 107 нефтяных скважин, из которых 90 находятся в эксплуатации, а остальные простаивают из-за возраста и технических проблем.

В настоящее время на платформах месторождения работают более 100 человек, и большая часть добычи нефти в Персидском заливе страны приходится на это месторождение.

Коллектор месторождения, по оценкам, содержит около четырех миллиардов баррелей сырой нефти, 20 процентов из которых могут быть извлечены.