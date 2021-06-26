Иран планирует привлечь туристов из ряда стран

В настоящее время 30 стран распределены по приоритетам в четырех группах как целевые для Ирана страны по туризму. Об этом сообщила генеральный директор по продвижению зарубежного туризма министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Лейла Аждари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Она назвала Китай, Ирак, Азербайджанскую Республику, Турцию и Оман первым приоритетом Ирана для привлечения туристов. «Афганистан, Индия, Пакистан и Россия также вошли во вторую группу целевых стран для туризма», - отметила она, добавив, что соседство, общая граница и близость являются главными факторами для продвижения туризма.

«Хотя Индия не является нашим соседом, но историческая и культурная близость делает ее первым приоритетом», - заявила Аждари, добавив, что наличие общих и разнообразных рынков или политические и экономические отношения на стратегическом уровне как Китай и Россия также являются показателями оценки целевых для Ирана стран по продвижению туризма.

По её словам, Германия, Италия, Франция, Катар, Кувейт, Япония, Южная Корея, Испания, Казахстан и ОАЭ вошли в группу 3 целевых стран по туризму. «Мы учитываем возможности Ирана в стране происхождения, средний расход одного туриста в неделю из страны происхождения в Иран (стоимость транспортировки, проживания и визы) и количество прибывающих туристов из страны происхождения для определения приоритетов», - добавила она.

Великобритания, Швейцария, Швеция, Австрия, Малайзия, Нидерланды, Грузия, Бельгия, Дания и Ливан также входят в группу 4 целевых для Ирана стран по туризму.