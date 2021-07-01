Иран и Сербия развивают сотрудничество в области геологии

В среду состоялась встреча в режиме видеоконференции между представителями геологической службы Ирана и Сербии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время встречи, развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами в области геологии и горнодобывающей промышленности было особенно на повестке дня для решения таких проблем, как питьевая вода и сельское хозяйство, засуха, наводнения и оползни.

Руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди заявил, что Иран борется с различными проблемами, такими как обеспечение безопасности питьевой воды и сельского хозяйства.

Он также упомянул засуху, внезапные наводнения, оползни и пыльные бури как другие проблемы, с которыми сталкивается страна. Шахиди выразил надежду, что Иран сможет решить эти проблемы посредством научного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровнях.