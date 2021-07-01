С хормозганской таможни Ирана вывезено более 11 млн тонн товаров

Более 11 млн 574 тыс. тонн товаров было вывезено с таможни Хормозганской провинции за последние три месяца, что на 47% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал надзиратель Хормозганской таможни Аболфазл Акбарпур, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Этот объем с 3 млрд 914 млн. долларов увеличился на 69%", - отметил он.

"Окончательный вывоз ненефтяных товаров с Хормозганской таможни за этот период составил 9 млн тонн на сумму 3 млрд долларов, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 45% по объему и 65% по стоимости", - добавил он.

Начальник таможни Хормозгана назвал минералы и нефтехимические продукты наиболее экспортными товарами этой таможни, которые были загружены в Китай, ОАЭ, Таиланд, Индию и Оман.