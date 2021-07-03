Иран входит в топ-7 лидеров по объемам добычи криптовалют

Иран входит в топ-7 лидеров в мире по объемам майнинга биткоина и других монет. Об этом сообщил исполнительный директор по проекту электроснабжения майнинг-ферм Мохаммад Ходадади Бохлули, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Благодаря сниженным тарифам Иран входит в число семи стран с самым большим объемом добычи криптовалют", - сказал он, добавив, что в рейтинге лидируют Китай, Россия, США, Казахстан, Канада, Исландия.

Бохлули отметил, что до сих пор в Иране обнаружили и закрыли свыше 196 тыс. майнинговых ферм, которые работали без лицензий.

По его словам, эти незаконные фермы потребляли 570 МВт электроэнергии.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что страна на четыре месяца запрещает майнинг криптовалют. Решение связано с тем, что из-за большой нагрузки на сеть из-за майнинга во многих городах стало отключаться электричество.