Увеличилось количество прямых рейсов из аэропорта Имама Хомейни

Одновременно с возвращением рейсов иностранных авиакомпаний в международный аэропорт имени Имама Хомейни увеличилось количество прямых рейсов из этого аэропорта по европейским направлениям, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Рейсы Lufthansa в настоящее время выполняются три дня в неделю, но было решено увеличить их до пяти дней в неделю.

Международный аэропорт Имама Хомейни обслуживает пассажиров в соответствии со всеми протоколами, утвержденными Национальной авиационной организацией и Национальным штабом по борьбе с коронавирусом.

Авиакомпании Emirates и Qatar Airways теперь выполняют ежедневные рейсы из Дубая и Дохи в Тегеран.

Вчера, в среду, Lufthansa совершила прямой рейс из Тегерана во Франкфурт.

Кроме того, рейсы в Измир, Анкару, Стамбул и Денизли, которые представляют собой серию прямых рейсов между Ираном и Турцией, также выполняются авиакомпаниями Turkish Airlines, Pegasus и Homa Airlines. Более 4 рейсов в эти направления ежедневно выполняются из аэропорта Имама Хомейни.