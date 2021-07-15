Квартальное производство шин в Иране увеличилось на 10%
Количество шин, производимых в Иране, выросло на 10 процентов в течение первого квартала текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, передает Trend со ссылкой на İran.ru.
За три месяца этого года было произведено более 11,137 миллиона шин весом 70 447 тонн, что также свидетельствует о шестипроцентном росте в весе.
Согласно статистическим данным, за первые три месяца этого года наибольший рост произошел за счет производства велосипедных шин, которые увеличились на 58 процентов по количеству и на 41 процент по весу по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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