Квартальное производство шин в Иране увеличилось на 10%

Количество шин, производимых в Иране, выросло на 10 процентов в течение первого квартала текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

За три месяца этого года было произведено более 11,137 миллиона шин весом 70 447 тонн, что также свидетельствует о шестипроцентном росте в весе.

Согласно статистическим данным, за первые три месяца этого года наибольший рост произошел за счет производства велосипедных шин, которые увеличились на 58 процентов по количеству и на 41 процент по весу по сравнению с тем же периодом прошлого года.