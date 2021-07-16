Иран и Латвия подчеркнули необходимость расширения двусторонних отношений

Посол Ирана в Латвии Ахмад Масумифар встретился в пятницу с президентом этой страны Эгилсом Левитсом, и стороны подчеркнули необходимость сохранения и расширения двусторонних отношений, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На этой встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, президент Латвии заявил: «2021 год - 100-летие признания Ираном независимости правительства Латвии и установления отношений между двумя странами. По этой причине мы всегда благодарны Ирану за этот исторический поступок».

Президент пояснил, что между двумя странами существуют хорошие возможности в транспортном и сельскохозяйственном секторах, которые следует эффективно использовать. Он также подчеркнул заинтересованность своей страны в двустороннем экономическом, научном и культурном сотрудничестве.