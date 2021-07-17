Экспорт стали из Ирана вырос на 128% за последние 3 месяца

Крупнейшие иранские компании экспортировали более 2 млн 78 тыс. 36 тонн стали за последние три месяца, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Иранские компании экспортировали 916 тыс. 236 тонн стали с 21 мая по 22 июня в текущем году. Эта цифра увеличилась на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем экспорта стальных продуктов из Ирана в прошлом году составил 9 млн тонн, который снизился на 13,1% по сравнению с минувшим годом.

Всемирная ассоциация производителей стали в этом году объявила, что Иран является десятым крупнейшим производителем стали в мире. Общий объем производства стали в 2020 году составил 29 млн тонн.

Общий объем мирового производства этого продукта в прошлом году был объявлен как один миллиард 877 млн 500 тыс. тонн.