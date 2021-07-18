Иран экспортировал икры и мяса осетровых на сумму свыше $16 млн

В прошлом году экспорт икры и мяса осетровых рыб из Ирана превысил 16 миллионов долларов, сказал Генеральный директор Управления по повышению качества, переработке и развитию водного рынка Организации рыболовства Ирана Иса Голшахи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как отметил чиновник, «из 12 тонн икры, произведенных в прошлом году, 4,5 тонны на сумму более 6 миллионов долларов были экспортированы в целевые страны».

«В прошлом году в стране было произведено 3500 тонн мяса осетровых рыб, из которых 1000 тонн на сумму более 10 миллионов долларов было экспортировано за границу», - объявил он.

По его словам, «фактически, статистика показывает, что примерно 45% производимой икры идет на экспорт и 55% для внутреннего потребления, из которых часть предназначена для потребления в пищу, а икра второго и третьего сортов предназначена для здоровья и косметических целей».

«В настоящее время иранское осетровое и мясо осетровых рыб экспортируется в целевые страны, включая южные страны Персидского залива, такие как ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт, Россия, Азербайджан, Армения, Дальний Восток, Малайзия, Китай и Япония», - заключил он.