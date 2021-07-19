Объем экспорта из Ирана в африканские страны вырос на 350%

Объем экспорта Ирана в африканские страны составил 834 тыс. 381 тонн на сумму 340 млн долларов в первом квартале текущего иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 г.), заявил генеральный директор управления арабских и африканских стран при организации по развитию торговли Ирана Фарзад Пильтан в понедельник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что объем экспорта в африканские страны за указанный период увеличился на 144% в физическом выражении, на 350% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он назвал Гану (151 млн долларов), Алжир (58 млн долларов), Южную Африку (32 млн долларов), Танзанию (25 млн долларов) и Нигерию (18 млн долларов) основными импортерами иранских продуктов за этот период. Судан (17 млн долларов), Кения (14,5 млн долларов), Кот-д'Ивуар (12 млн долларов), Сомали (4 млн долларов) и Египет (1 млн 500 долларов) также следуют за ними.

Несырьевой экспорт Ирана в первом квартале составил 38 млн 379 тыс. тонн на сумму 20 млрд 902 млн долларов.