Экспорт иранской нефти начался с терминала Джаск

Национальный и стратегический план транспортировки сырой нефти Ирана был реализован по приказу президента и при поддержке и руководстве Министерства нефти и Национальной иранской нефтяной компании, а также путем максимального использования потенциала иранских компаний, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Официальный процесс погрузки и вывоза первой партии сырой нефти с терминала Джаск начался сегодня указом президента, и давняя цель по диверсификации экспортных баз нефти страны была достигнута.

Доля более 90% внутреннего производства и максимальное использование мощностей иранских подрядчиков и строителей является одной из наиболее важных особенностей этого национального плана, так что 250 подрядчиков и отечественных производителей приняли участие в его реализации, полагаясь на внутренние возможности, некоторые оборудование и товары, необходимые для этого проекта, производятся в стране впервые.

Этот проект, который в будущем с завершением и развитием и в сочетании со строительством нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, может привести к развитию, производству и процветанию экономической деятельности в регионе Макран, достигнув нынешней стадии для более чем пяти тысяч человек напрямую и 15 тысяч человек косвенно. Это создало рабочие места, и на всех этапах работы доля местных сил была значительной.