Фармацевтические компании из Ирана и России подписали контракт на производство ветеринарных препаратов

Иранская фармацевтическая компания «Наср Фариман» и российское ООО «Авз С-П» заключили контракт о производстве ветеринарных препаратов и лекарств, передает Trend со ссылкой на IRNA.

На церемонии подписания контракта, состоявшейся в Москве присутствовали посол Ирана в России Казем Джалали и руководитель Центра по международным делам вице-президента по науке и технологии Мехди Галенои.

Контракт подписали директор по развитию ООО "АВЗ С-П" Александр Тюляев и глава компании «Наср Фариман» Абдолрахим Мотахари.

Согласно контракту, Иранская фармацевтическая компания «Наср Фариман» и российское ООО «Авз С-П» будут производить 5 ветеринарных препаратов на территории Российской Федерации для продажи на российском рынке, или экспорта на зарубежные рынки.