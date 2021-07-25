Рост ВВП Ирана в прошлом году составил 3,6%

Рост ВВП в прошлом иранском календарном году (завершился 21 марта 2021 года) составил 3,6% в годовом выражении, а прирост валового накопления основного капитала страны — 2,5%.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил в воскресенье глава Центрального Банка Ирана Али Акбар Комейджани на 61-м заседании общего собрания ЦБ, прошедшем под председательством президента Ирана Хасана Рухани.

"В прошлом году благодаря мерам, принятым для управления и контроля последствий санкций, Рост ВВП составил 3,6%, а прирост валового накопления основного капитала страны — 2,5%", - уточнил он.

По его словам, после выхода правительства США из ядерной сделки в мае 2018 года и возобновления жестких экономических санкций и ограничений на внешние финансовые и торговые обмены, ВВП в стране в 1397 и 1398 иранские годы снизился на %5,4 и %6,5 соответственно.