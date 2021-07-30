Внешняя торговля Ирана выросла на 47 процентов

Генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашрафи объявил о росте экспорта и импорта за последние 4 месяца этого года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Статистика внешней торговли страны за последние четыре месяца этого года свидетельствует об улучшении ситуации в этом секторе и росте статистики экспорта и импорта», - заявил он.

«За этот период между Ираном и разными странами было обменено 50 млн. 800 тысяч тонн товаров на сумму 29 млрд. долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает рост на 21% по объему и 47% по стоимости товаров», - добавил он.

По данным Мирашрафи, доля ненефтяного экспорта в общем объеме внешней торговли составила 38,3 миллиона тонн на сумму 14 млрд. 300 млн. долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 27% по объему и 65% по стоимости.