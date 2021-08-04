Совместная ирано-финляндская торговая палата откроется через три недели

Деятельность торгового комитета Ирана и Финляндии развивается в соответствии с правилами и положениями, а совместная торговая палата будет создана через три недели после формирования учредительного собрания.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил в среду член совета директоров иранской Торгово-промышленной палаты, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Голам-Хосейн Джамили на встрече с послом Финляндии в Тегеране.

Джамили отметил, что Финляндия - одна из самых влиятельных, новаторских и ведущих стран в области стартапов, а также инновационных компаний. "Новый подход к деловой среде в Иране, призванный компенсировать существовавшие ранее недостатки, может стать хорошим способом использовать этот опыт совместного сотрудничества с Финляндией", - уточнил он.