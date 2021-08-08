Иран начал производство металло-воздушных батарей нового поколения

Новое поколение металло-воздушных батарей было локализовано и произведено технологической компанией Ирана.

Как передает Trend, об этом рассказал ИРНА генеральный директор этой компании Саджад Мехраби.

«Металл играет роль анода в этих батареях, а воздух действует как катод. Эти два элемента являются основными компонентами электрохимического элемента. Металло-воздушные батареи продаются с низким весом и ценой благодаря современным технологиям, использованным при их производстве».

По словам директора по технологиям, аккумулятор используется в различных отраслях, таких как электромобили, армия, системы резервного питания, аварийное электроснабжение, современное сельскохозяйственное оборудование, источники питания для инструментов мониторинга окружающей среды, производство игрушек и морской туризм.