Санкции не повлияли на торговлю Ирана с соседями

Американские санкции за последние три года не повлияли на торговлю Ирана с соседними странами, сказал глава Конфедерации экспорта Ирана Мохаммад Лахути, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Антииранские санкции США не оказывали значительного влияния на торговлю Ирана с соседними странами", - сказал Лахути, добавив, что товарооборот между Тегераном и соседними странами продолжается.

"Если споры будут разрешены, санкции будут сняты и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет возобновлен, после чего мы сможем увеличить торговлю через соседние страны", - сказал он.

Ссылаясь на политику расширения торговых отношений с 15 соседними странами, а также с Индией и Китаем, президент Конфедерации экспорта Ирана подчеркнул, что Тегеран пока не достиг поставленных целей. "У нас также есть проблемы с переводом денег в Иран в торговле с Ираком и другими странами", - добавил он.

Он добавил, что объем экспорта Ирана за первые 4 месяца текущего иранского 1400 года (начался 21 марта 2021 г.) увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем иранского импорта — на 32%.