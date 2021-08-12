400 промышленных предприятий возобновили производство в Иране с середины марта

С начала текущего 1400 иранского года (21 марта) в общей сложности 400 промышленных предприятий возобновили производство в Иране, сообщил в среду глава Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Он рассказал, что за указанный период к работе вернулся 5291 человек, сообщает IRNA.

По словам главы ISIPO, в текущем иранском году на повестке дня возрождение 1600 простаивающих и полуактивных промышленных объектов в индустриальных парках.

Есть более 46 000 малых и средних промышленных единиц в иранских промышленных зонах, из которых около 9200 единиц неактивны, отметил чиновник.

По данным министерства около 17 процентов единиц неактивны в индустриальных парках, отметил он.

ISIPO и его провинциальные дочерние компании имеют 823 действующих промышленных зоны и три особые экономические зоны, 78 индустриальных парков и шесть технологических зон, а также 38 технологических и бизнес-сервисных центров.

Уходящий в отставку министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Алиреза Разм-Хоссейни объявил в мае, что в минувшем иранском году возобновили производство 1557 промышленных предприятий по всей стране.