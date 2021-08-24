Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения талибами тарифов на 70%

Иран возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан после снижения движением "Талибан" таможенных тарифов на 70%. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран возобновил экспорт бензина и дизельного топлива в Афганистан", - цитирует его газета Iran. По словам Хосейни, экспорт "возобновился несколько дней назад, после того как талибы снизили тариф на ввоз топлива из Ирана на 70%".

В субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи заявил, что все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют.