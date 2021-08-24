СЭЗ Чабахар вошла в состав Всемирной организации свободных зон

Свободная экономическая зона Чабахар стал постоянным членом Всемирной организации свободных зон с правом голоса, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Свободная экономическая зона Чабахар как единственный океанский порт Ирана с этого дня может активно участвовать в решениях Всемирной организации свободных зон.

Исполнительный директор Всемирной организации свободных зон Самир Амруни в письме гендиректору СЭЗ Чабахар Абдольрахиму Корди выразил надежду на дальнейшее сотрудничество со свободной экономической зоной Чабахар.

Всемирная организация свободных зон, расположенная в ОАЭ, состоит из десятков СЭЗ со всего мира, включая Европейский Союз, США и Азию.

Свободная экономическая зона Чабахар, обладающий приблизительно 300 км. водной границы с Оманским морем, занимает исключительное положение не только в Иране, но и в регионе. Порт Чабахар является одним из 10 самых важных портов в мире с потенциалом стать мега-портом.