Иран принял несколько пустых самолетов афганской компании Kam Air

Иран принял по запросу афганской авиакомпании Kam Air несколько самолетов без пассажиров этого перевозчика. Об этом заявил в четверг официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи со столкновениями и напряженностью в аэропорту Кабула владелец частной афганской авиакомпании Kam Air попросил разрешение переместить несколько самолетов этого перевозчика в аэропорты Ирана", - цитирует его агентство IRNA. Зибахш добавил, что "Тегеран в рамках международного сотрудничества с соседними странами дал разрешение для соответствующих рейсов".

По его словам, "упомянутые рейсы осуществлялись без пассажиров".