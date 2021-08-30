Объем торговли Ирана с ЕАЭС превысил $1,6 млрд

Объем торговли Ирана со странами ЕАЭС за первые четыре месяца текущего 1400 иранского календарного года (начался 21 марта 2021 г.) превысил 1 млрд 600 млн долларов, что указывает на рост стоимости на 93 процента. Об этом сообщил генеральный директор Таможенного управления Ирана по международному таможенному сотрудничеству Хоссейн Кахаки в воскресенье, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что объем экспорта Ирана в страны-члены ЕАЭС превысил 358 млн долларов за указанный период на 46 процентов.

По его словам, объем импорта Ирана из стран ЕАЭС в этот период составил 1 млрд 252 млн долларов.

Он добавил, что основными экспортерами в Иран являются: Россия с 1,62 миллиарда 723 долларов, Казахстан с 178 722 миллионами долларов, Беларусь - 8, 290 млн. долларов. долларов и Кыргызстан - 216 000 долларов.