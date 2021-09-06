В Иране повышена цена закупаемой у фермеров пшеницы

БАКУ /Trend/ - В Иране повышена закупочная цена пшеницы у местных фермеров на предстоящий посевной сезон (23 сентября 2021 г. - 22 сентября 2022 г.)

Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ирана и исполнительный директор Государственной торговой компании Яздан Сейф, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По его словам, цена на килограмм пшеницы, закупаемой у фермеров, составит 75 тысяч риалов (около 1,78 доллара), тогда как сейчас это 50 тысяч риалов (около 1,19 доллара).

В текущем посевном году у фермеров были закуплены около 4,52 миллиона тонн пшеницы, сказал замминистра.

Отметим, что прогнозы по закупке пшеницы на предстоящий сезон составляют более девяти миллионов тонн.

В этом году площадь посевов пшеницы в стране составляет 6,15 млн гектаров, что на 2,3 % больше, чем в прошлом году.

Следует добавить, что пшеница, чай, рис и некоторые другие продукты в Иране гарантированно закупаются госкомпанией у фермеров.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)