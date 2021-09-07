Иран сократил закупки пшеницы

Правительство Ирана закупило 4,7 миллиона тонн пшеницы на сумму 230 квадриллионов риалов (839 миллионов долларов) у фермеров по всей стране, что на 37% меньше по сравнению с гарантированными закупками в прошлом году за аналогичный период. Как передает Trend со ссылкой на iran.ru, об этом сообщили в Национальном фонде фермеров пшеницы.

“По оценкам, закупки продолжатся до конца сентября. Тем не менее, мы уверены, что к тому времени этот показатель не превысит 5 миллионов тонн. Это означает, помимо стратегических резервов, что правительству необходимо импортировать более 3 миллионов тонн основного зерна для удовлетворения ежегодного внутреннего спроса”, - цитирует Атаоллу Хашеми Клуб молодых журналистов.

Это в то время как в прошлом году 2 миллиона тонн было импортировано только для пополнения стратегических запасов страны, добавил он.