Мощность нефтепереработки в Иране вырастет за 3 года на 50%

Обнародован план по увеличению производственных мощностей страны по переработке нефти и газового конденсата на 50 процентов в течение следующих трех лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru,

в четверг сказал иранский министр нефти Джавад Овджи.

Он пояснил, что новый план предполагает улучшение качества и количества продукции на существующих НПЗ и строительство новых комплексов.

Министр сказал, что общие мощности Ирана по переработке нефтепродуктов, как ожидается, вырастут на 50% в течение следующих трех-четырех лет с 2,2 миллиона баррелей в день в настоящее время до 3,5 миллиона баррелей в сутки.

По словам Овджи, как минимум 8 инвесторов готовы принять участие в строительстве новых нефтехимических заводов в Иране.

Министр отметил, что доказанные запасы нефти Ирана составляют более 150 миллиардов баррелей.