Иран увеличил экспорт продукции горнодобывающей промышленности

Экономика 25 сентября 2021 19:39 (UTC+04:00)
Иран увеличил экспорт продукции горнодобывающей промышленности

Иранские горнодобывающие и минеральные промышленные компании экспортировали в общей сложности 21,98 млн. тонн продукции на сумму 5,08 млрд. долларов США за первые пять месяцев текущего 1400 финансового года (21 марта - 22 августа), что означает рост на 11% и 126% в годовом исчислении по весу и стоимости, соответственно, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Сталь и изделия из нее возглавили список экспорта в стоимостном выражении с совокупной стоимостью 3,09 млрд. долларов, за ними следуют медь и продукция ее переработки с 621,6 млн. долларов, а также алюминий и сопутствующие товары с суммой 244,18 млн. долларов.

Экспорт группы «гончарные изделия, кирпич, керамика и плитка» продемонстрировал наибольший рост в стоимостном выражении (373%) до 12,85 млн. долларов США, за ними следует железорудный концентрат с 57,38 млн. долларов США (рост на 348%).

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