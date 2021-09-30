Иран готов продлить контракт на экспорт газа в Ирак

Экономика 30 сентября 2021 00:47 (UTC+04:00)
Иран готов продлить контракт на экспорт газа в Ирак

Заместитель министра нефти Ирана Маджид Чегини заявил о готовности иранской стороны продлить контракт на экспорт газа в Ирак, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Наши отношения с Ираком являются стратегическими, и помимо экономических отношений, у нас есть глубокие культурные и религиозные отношения, которые очень важны, поэтому чем больше будет наше сотрудничество, особенно в области энергетики, тем глубже и объективнее будут эти отношения", - заявил Чегини на встрече с высокопоставленными чиновниками из министерства электроэнергии Ирака.

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