Иран сотрудничает с Кыргызстаном по экспорту меда в Евразию и ЕС

Иран ведет переговоры с Кыргызстаном об экспорте мёда в страны Евразии и Европейского Союза, сообщил руководитель проекта развития пчеловодства страны Хосейн Акбарпур, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Годовой экспортный потенциал Ирана составляет от 5 000 до 10 000 тонн мёда через Кыргызстан в страны Евразии и Европейского Союза», - отметил он.

По его словам, экспорт такого количества мёда принесет стране от 6 до 10 миллионов долларов в год.

«Продолжаются переговоры с Кыргызстаном об экспорте иранского мёда через страну в Евразийский регион и Европейский Союз», - заключил он.