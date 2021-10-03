Иран и Россия упрощают процедуры торговли зерном

Инфраструктура поставки зерна из России в Иран и торговля между двумя странами упрощается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İrna, заявил глава Российского зернового союза в Иране Алиреза Джафари в воскресенье.

Он заявил, что Иран и Россия подписали соглашение об упрощении процедур торговли зерном, так как Иран является одним из основным импортеров данного продукта.

"Благодаря данному соглашению, иранские импортеры могут тесно сотрудничать с основными российскими производителями зерна. Мы передаем запросы иранских импортеров зерна производителям в России, а российские производители поставляют импортеру необходимое количество зерна по более низкой цене", добавил он".