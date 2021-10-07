Песков сообщил, что встреча лидеров РФ и Ирана может состояться до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси может состояться до конца года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исключать этого нельзя, конечно", - сказал представитель Кремля, отвечая в четверг на вопрос журналистов о вероятности такой встречи до конца года.

По словам представителя Кремля, этот вопрос прорабатывается, но конкретная дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Песков отметил, что с обеих сторон "есть понимание о необходимости проведения такой встречи, есть готовность с двух сторон провести такую встречу и идет подготовка". "Когда она точно состоится, будет решаться уже по дипломатическим каналам с учетом того, как развивается эпидемиологическая обстановка", - уточнил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран надеется, что встреча президентов России и Ирана состоится в ближайшее время в любой из двух столиц в подтверждение привилегированных двусторонних отношений стратегического партнерства. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что стороны договорились в скором времени приступить к обсуждению документа о стратегическом партнерстве и что Тегеран готов представить в письменном виде свои соображения на этот счет.