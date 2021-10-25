Иран намерен экспортировать товаров стоимостью до $100 млрд в соседние страны
Иран имеет возможность экспортировать товаров стоимостью до $100 млрд в соседние страны, заявил в понеденльник глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Мы разделили наши целевые страны экспорта на две части. Первым приоритетом являются 23 страны, включая соседние страны, Китай, Индию, Россию, Кению, Малайзию, а второй приоритет — это остальные страны", - сказал Пейманпак.
"Мы можем экспортировать товаров стоимостью до 100 млрд долларов в соседние страны", - отметил он.
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