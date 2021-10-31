Иран построит в Туркменистане линию электропередачи напряжением 400 кВ

БАКУ /Trend/ - Иранские подрядчики построят линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 400 кВ недалеко от границы Серахс в городе Мары Туркменистана.

Об этом заявил глава туркменского внешнеполитического ведомства Рашид Мередов по итогам 16-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".

По словам Мередова, на состоявшейся с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми встрече, также являющегося сопредседателем Межправкомиссии с иранской стороны, достигнуты определенные результаты по различным вопросам.

Мередов отметил, что новое соглашение о строительстве ЛЭП напряжением 400 кВ на территории Туркменистана было достигнуто с целью экспорта электроэнергии в Иран.

Кроме того, стороны заключили соглашения об ускорении перевозки грузов на автомобильных и железнодорожных участках, в том числе на границах Серахс, Инчебурун и Лотфабад, а также о предоставлении специального места в порту Шахид Раджаи для Туркменистана с целью транзита туркменских товаров через Иран.

Также глава туркменского МИД сослался на соглашение о секторе СМИ, в частности, об открытии офиса информационного агентства IRNA в Ашхабаде и подписании меморандума о взаимопонимании между Организацией радио и телевидением Ирана и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению и радиовещанию.

Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что между Туркменистаном и Ираном на сегодняшний день подписано 236 документов, в этом заседании к числу добавили еще три новых протокола.

16-ое заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось с 26 по 27 октября в Тегеране.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)