Объем экспорта иранской продукции превысил $17 млрд
Объем экспорта иранской продукции за 5 месяцев (с 21 марта по 22 августа 2021 года) превысил $17 млрд 661 млн. Об этом сообщил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Объем экспорта иранских товаров за указанный период составил 45 млн 472 тыс. тонн. "С началом работы новой администрации в Иране, экспорт из Ирана увеличился. За последние 2 месяца 29 млн 709 тыс. тонн продукции на сумму 9 млрд 413 млн долларов было поставлено из нашей страны", - отметил он.
По его словам, средний месячный объем импорта в Иран за 5 месяцев текущего года составил 2 млн 764 тыс. тонн на сумму 3 млрд 326 млн долларов.
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