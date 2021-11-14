Объем внешней торговли Ирана превысил $54 млрд

Объем внешней торговли Ирана за первые семь месяцев этого года достиг 54 млрд 800 млн долларов, что является хорошим ростом по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказал заместитель министра развития управления и таможенных ресурсов страны Ахмад Закери, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала этого года через базарганскую таможню в Турцию было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 820 миллионов долларов, а газа - на 1,5 миллиарда долларов, или 30 миллионов кубометров в день", - отметил он.

По его словам, "в течение этого периода через таможню Базаргана в страну было ввезено товаров на сумму 770 миллионов долларов, из которых 350 миллионов долларов были пропущены через границу Базаргана и 418 миллионов долларов были пропущены через другие таможни".