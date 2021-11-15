Глава Минэкономкоммерции КР в Иране обсудил вопросы увеличения транзитного потенциала транспортного коридора

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев совершил визит в г. Бендер-Аббас, Иран. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью данного визита является рассмотрение вопроса по увеличению транзитного потенциала транспортного коридора, по маршруту Кыргызстан -Узбекистан-Туркменистан-Иран и далее в КНР, с использованием порта Шахид Ражаи, и в обратном направлении, для перевозки товаров не только в КНР, но и в страны юго-восточной Азии и Персидского залива, а также ознакомление с работой порта Шахид Ражаи.

В ходе визита Амангельдиев встретился с губернатором провинции Хормозган Мохандесом Мехди Дустином и руководством порта Шахид Ражаи. В частности, глава Минэкономкоммерции КР озвучил проблемные вопросы отечественных грузоперевозчиков, осуществляющих грузоперевозки по направлению Ирана.

По итогам визита, Стороны договорились о создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса о выделении Иранской стороной земельного участка с соответствующей инфраструктурой для КР.