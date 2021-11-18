Первую солнечную электростанцию в Иране введут в строй до 2023 года

Глава иранской холдинговой компании Thermal Power Plants Мохсен Тарзталаб заявил в четверг, что первую солнечную электростанцию в Иране мощностью 17 мВт введут в строй до 2023 года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Согласно установкам Высшего совета энергетики, мы должны пересмотреть использование энергоносителей к 2024 году, диверсифицировать их и построить ТЭС на угле общей мощностью 5 тыс МВт", – отметил Тарзталаба.

По его словам, в целях диверсификации источников энергоносителей для тепловых электростанций и использования богатых залежей энергетического угля в стране, особенно в районе Табас, мы планируем строительство ТЭС с двумя энергоблоками по 325 МВт.

Тарзталаб добавил, что создание угольных ТЭС позволит высвободить до 1,2 млрд кубометров газа для поставок на экспорт.