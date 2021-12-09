Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился до $500 млн

Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился со 120 млн. долларов до 500 млн. долларов за последние два месяца. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Ирана Мехди Сафари.

"Кроме Узбекистана увеличился экспорт и в Таджикистан. Так, экспорт в эту страну увеличился с 60 миллионов долларов до 180 миллионов долларов за последние два месяца. Кроме того, в период после инаугурации заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии мы сосредоточили большую часть наших усилий на активизации коммуникационных коридоров с соседними странами и увеличении экспорта в эти страны, особенно экспорта инженерных услуг.

Одним из наиболее важных направлений является Центральная Азия и за эти два месяца наш экспорт в страны этого региона значительно увеличился", - пояснил он.