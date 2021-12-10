Временное соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Ирана продлят на три года или до подписания договора

Высший Евразийский экономический совет одобрил проект протокола к временному соглашению, необходимому для образования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Протокол предполагает продление действия соглашения на три года или до вступления в силу соответствующего полноформатного соглашения. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕЭК со ссылкой на министра по торговле союза Андрея Слепнева.

"В связи с этим протоколом к временному соглашению предусмотрено продление срока его действия на три года или до вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле - в зависимости от того, что наступит раньше", - приводит слова Слепнева пресс-служба ЕЭК.

Документ будет подписан от имени ЕАЭС председателем ЕЭК Михаилом Мясниковичем после завершения необходимых внутригосударственных процедур, отметили в пресс-службе.

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, было подписано 17 мая 2018 года в Астане и вступило в силу 27 октября 2019 года. Срок его действия истекает в октябре 2022 года. Документ предполагает снижение или устранение тарифных барьеров в отношении определенных товаров, а также закрепляет преференциальные ставки таможенных пошлин, которые применяются к таким товарам.