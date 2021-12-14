Иран планирует экспортировать полимерных изделий на сумму $2,5 млрд

В текущем иранском году (начался 21 марта 2021 года) прогнозируется экспорт полимерных изделий на сумму 2,5 миллиарда долларов, учитывая контроль над пандемией коронавируса и рост цен на нефтехимические продукты на мировых рынках.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил во вторник глава Национальной ассоциации полимерной индустрии Ирана Саид Торкаман.

По его словам, объем экспорта полимерных изделий в 1400 иранском году достигнет 2,5 млрд долларов.

Ранее он назвал долю полимерной промышленности в ВВП Ирана в 1,5%.