Объем товарооборота Ирана со странами-членами ОЭС составил $10,4 млрд

Объем товарооборота Ирана со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) за первые восемь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 ноября 2021 года) превысил $10,4 млрд. Об этом сообщил в понедельник представитель иранской таможни Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на IRNA.

За указанный период объем товарооборота между Ираном и организацией составил 21,7 миллиона тонн товаров на сумму 10,447 млрд долларов, что показывает рост на 34% в весовом выражении, а на 44% — в стоимостном.

По его словам, на долю иранского экспорта пришлось 18,6 млн. тонн товаров на сумму 6,8 млрд долларов, в то время как экспорт стран-членов ОЭС в Иран составил 3,147 миллиона тонн на сумму 3,6 млрд. долларов.