Иран сообщил об успешном запуске трех исследовательских спутников в космос

Иран успешно запустил три исследовательских спутника в космос. Об этом сообщило в четверг иранское агентство ISNA со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана Сейеда Ахмада Хосейни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя "Симург".

"Цели запуска достигнуты, - цитирует его агентство. - В этой космической исследовательской миссии впервые было запущено три исследовательских аппарата одновременно на высоту 470 км".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.