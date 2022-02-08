Иран заинтересован в запуске прямых авиарейсов с Кыргызстаном

Экономика 8 февраля 2022 15:47 (UTC+04:00)
Иран заинтересован в запуске прямых авиарейсов с Кыргызстаном

Иран заинтересован в запуске прямых авиарейсов Тегеран - Бишкек и Мешхед – Бишкек. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Саид Харази, передает Trend со ссылкой на Кабар.

«Очень важный вопрос, который мы сейчас прорабатываем, это организация прямых авиарейсов между нашими странами на регулярной основе. Сейчас существует только чартерный рейс Мешхед – Бишкек, который совершается один раз в четыре недели. Мы сейчас прорабатываем все вопросы, чтобы этот рейс был чаще и прорабатываем вопросы, чтобы запустить рейс раз в неделю между нашими столицами и в Мешхед», - сообщил посол.

Напомним, сегодня в посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике состоялся прием по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране и с 30-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Ираном и Кыргызстаном.

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