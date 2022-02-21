Иран и Катар подпишут четыре соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта

В ходе двухдневного визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Катар стороны подпишут четыре соглашения в сфере транзита, судоходства и воздушного транспорта, сказал министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ростам Гасеми в воскресенье провел встречу с министром транспорта Катара. В ходе переговоров стороны обсудили запуск регулярных судоходных линий, транзитных перевозок и увеличению авиарейсов между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили создание подводного туннеля между Катаром и Ираном, который соединит две страны.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 21 февраля отправится с официальным визитом в Катар по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

В рамках двухдневного визита в Катар, президент Ирана проведет встречу с эмиром Катара. По итогам переговоров стороны подпишут ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Во вторник, Раиси примет участие в Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Дохе.

Президент также проведет встречи с участниками Форума стран - экспортеров газа.