США могут допустить увеличение поставок нефти из Ирана на мировой рынок

Соединенные Штаты могут позволить большему количеству иранской нефти поступать на мировой рынок даже без восстановления ядерной сделки. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA со ссылкой на швейцарско-голландскую компанию Vitol, являющуюся одним из крупнейших в мире нефтетрейдеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон может закрыть глаза на экспорт нефти из Ирана по мере приближения промежуточных выборов (в США) и ввиду необходимости снижения цен на бензин, - цитирует агентство директора Vitol по операциям в Азии Майка Мюллера. - Дядя Сэм может позволить экспортировать больше нефти из Ирана".

Переговоры с Тегераном о возобновлении ядерной сделки 2015 года пока не приводят к ощутимому прогрессу, отмечает ISNA. По мнению аналитиков, в нынешнем году Иран увеличил экспорт, несмотря на санкции, и большая часть этой нефти поступает в Китай. Возрождение ядерной сделки способно дать прирост поставок углеводородного сырья на мировой рынок на 0,5-1 млн баррелей в сутки.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году заключили с Ираном ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.