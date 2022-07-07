Президент Ирана подчеркнул необходимость укрепления торговых обменов со странами региона

БАКУ/Trend/ - Крупные экономические компании как движущая сила экономики Ирана, плоды и результаты этих действий этих компаний люди увидят уже в ближайшем будущем.

Об этом заявил в среду президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Подчеркнув необходимость использования созданных возможностей для укрепления торговых обменов со странами региона, особенно соседями, Раиси указал на свои встречи на полях саммита глав прикаспийских стран в Туркменистане и уточнил, что министерство джихада и сельского хозяйства один из органов, которое может, в зависимости от контекста и производственных мощностей сельскохозяйственной продукции в соседних странах, должен быть более активным в области обмена такой продукцией.

Иранский президент также указал на реализацию коридора «Решт-Астара» и его продолжении через Азербайджанскую Республику и подчеркнул ускорение выполнения соглашений, достигнутых между Ираном и другими странами министерством иностранных дел и соответствующими учреждениями.