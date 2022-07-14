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Иранские активы в южно-корейских банках должны быть немедленно разморожены - замминистра

Экономика Материалы 14 июля 2022 07:50
Иранские активы в южно-корейских банках должны быть немедленно разморожены - замминистра

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Иранское правительство и народ ожидают, что новая администрация Южной Кореи разморозит иранские активы.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом сказал Заместитель министра иностранных дел страны Али Багери на своей странице в Twitter.

Он отметил, что у него состоялся телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи.

"Иранское правительство и люди ожидают от новой администрацию разморозить наши активы, чтобы обеспечить основу для улучшения двусторонних связей", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что южнокорейская сторона заявила, что Сеул изучает новый способ решения проблемы.

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