Иранские активы в южно-корейских банках должны быть немедленно разморожены - замминистра

Иранское правительство и народ ожидают, что новая администрация Южной Кореи разморозит иранские активы.
Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом сказал Заместитель министра иностранных дел страны Али Багери на своей странице в Twitter.
Он отметил, что у него состоялся телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи.
"Иранское правительство и люди ожидают от новой администрацию разморозить наши активы, чтобы обеспечить основу для улучшения двусторонних связей", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат отметил, что южнокорейская сторона заявила, что Сеул изучает новый способ решения проблемы.