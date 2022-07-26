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Доход Ирана от экспорта нефти за четыре месяца вырос на 580%

Экономика Материалы 26 июля 2022 12:57 (UTC +04:00)
Доход Ирана от экспорта нефти за четыре месяца вырос на 580%

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Доходы Ирана от экспорта нефти за последние четыре месяца текущего года увеличились на 580%. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Доходы от экспорта нефти и налоговых поступлений за первые четыре месяца этого года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года) возросли на 580% и 200% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - цитирует его агентство IRNA. По словам представителя правительства, увеличение доходов "связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса [внутри страны] в рамках закона о бюджете".

Ранее власти Ирана приняли решение отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был примерно в 5-6 раз ниже рыночного.

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