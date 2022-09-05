Иран заявил, что может закрыть большую часть потребностей Европы в области энергетики

Тегеран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в энергетической сфере в случае заключения соглашения по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если переговоры [по ядерной сделке] завершатся удачно, Иран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в области энергетики, - сказал он. - Безусловно, Европа нуждается в наших мощностях в этой области".

Официальный представитель иранского МИД в пятницу сообщил, что Тегеран передал свой ответ на мнение Вашингтона относительно возобновления ядерной сделки координатору Евросоюза Энрике Море. По словам дипломата, иранский ответ "содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров". Ответ Тегерана касается полученной ранее от Вашингтона реакции на проект итогового соглашения сторон в контексте переговоров по ядерной сделке в Вене.